Мирошник: примирение народов России и Украины обязательно произойдёт

Постконфликтное примирение народов России и Украины обязательно произойдёт и случится сравнительно быстро, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
При этом дипломат подчеркнул, что в первую очередь необходимо «победить», а дальше мы «осудим, оценим, поплачем, похороним, поставим памятники, напишем учебники и договоримся о том, как жить дальше».
Мирошник добавил, что человек — существо адаптивное и способен адаптироваться к предлагаемым условиям.
«Поэтому говорить о том, что это непримиримые вещи, что это никогда не будет преодолено… Будет преодолено. Будет преодолено. При том, что будут расставлены правильные акценты: что является правдой, что является ложью, что является преступлением, что является подвигом», — сказал посол.
