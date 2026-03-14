Песков: Москва нацелена на экономическое сотрудничество с Венесуэлой

Ранее Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение сделок с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Документ разрешает американским компаниям проводить стандартные коммерческие операции с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки. Главное условие — эти действия должны быть направлены на последующий ввоз продукции в США. В документе подчёркивается, что выданное разрешение не действует в отношении сделок, к которым причастны лица или компании, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированные по законодательству этих государств.