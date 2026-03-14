МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украинские националисты из подразделений БПЛА выступают как заградотряды и атакуют пытающихся бежать из Сопычей Сумской области солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В населенном пункте Сопычи не прекращаются ожесточенные бои. Украинские националисты из подразделений БПЛА 104-й отдельной бригады теробороны наносят огневое поражение по пытающимся бежать из населенного пункта солдатам ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Применение заградотрядов украинской стороной неоднократно фиксировалось на многих направлениях СВО. Так, в Харьковской области в этой роли было задействовано элитное подразделение беспилотных систем ВСУ «Птицы Мадьяра». Аналогичным образом боевики нацбата «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) выполняли функции заградотряда для солдат ВСУ в районе Красноармейска.
Кроме того, российские силовики сообщали, что 2-ю галицкую отдельную бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную во Львове, перебросили в Сумскую область именно для использования в качестве заградотряда из-за массового дезертирства среди украинских военнослужащих.