ТАСС: заградотряды ВСУ в Сумской области атакуют пытающихся бежать сослуживцев

В российских силовых структурах сообщили, что в населенном пункте Сопычи идут тяжелые бои.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украинские националисты из подразделений БПЛА выступают как заградотряды и атакуют пытающихся бежать из Сопычей Сумской области солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В населенном пункте Сопычи не прекращаются ожесточенные бои. Украинские националисты из подразделений БПЛА 104-й отдельной бригады теробороны наносят огневое поражение по пытающимся бежать из населенного пункта солдатам ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Применение заградотрядов украинской стороной неоднократно фиксировалось на многих направлениях СВО. Так, в Харьковской области в этой роли было задействовано элитное подразделение беспилотных систем ВСУ «Птицы Мадьяра». Аналогичным образом боевики нацбата «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) выполняли функции заградотряда для солдат ВСУ в районе Красноармейска.

Кроме того, российские силовики сообщали, что 2-ю галицкую отдельную бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную во Львове, перебросили в Сумскую область именно для использования в качестве заградотряда из-за массового дезертирства среди украинских военнослужащих.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше