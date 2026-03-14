Новейший дрон для разведки «Сварог-5» апробируют в мае в зоне СВО

«Мы получали много обращений от бойцов, которым нужен дрон для разведки наподобие популярного аппарата DJI Mavic 3T. В настоящее время проходит испытания наша новая разработка, аналог Mavic — дрон “Сварог-5” с 40-кратным зумом, способный выполнять задачи на дальности до 25 км. В мае аппарат будет апробирован в зоне СВО. Одна из проблем — это отсутствие на рынке компактных камер для разведывательных дронов. Совместно с одним из отечественных заводов мы решили эту проблему, что позволяет ставить хорошую оптику на достаточно компактные беспилотники», — рассказали в организации.