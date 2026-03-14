Новейший дрон для разведки «Сварог-5» апробируют в мае в зоне СВО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские специалисты в мае апробируют в зоне СВО новейший разведывательный дрон «Сварог-5», являющийся аналогом аппарата DJI Mavic 3T. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном центре «Сварог».
«Мы получали много обращений от бойцов, которым нужен дрон для разведки наподобие популярного аппарата DJI Mavic 3T. В настоящее время проходит испытания наша новая разработка, аналог Mavic — дрон “Сварог-5” с 40-кратным зумом, способный выполнять задачи на дальности до 25 км. В мае аппарат будет апробирован в зоне СВО. Одна из проблем — это отсутствие на рынке компактных камер для разведывательных дронов. Совместно с одним из отечественных заводов мы решили эту проблему, что позволяет ставить хорошую оптику на достаточно компактные беспилотники», — рассказали в организации.
В НПЦ «Сварог» уточнили, что применение аппаратов Mavic связано с повышенной опасностью для российских военнослужащих. «Закрытая система программы Mavic требует для использования отдельной прошивки, которую сделали наши айтишники, что позволило применять дрон на СВО. Однако за последние полгода противник уже два раза вскрывал сервера, которые обеспечивают прошивку. Для операторов стало опасно использовать дроны Mavic, потому что одна из функций позволяет видеть оператора на карте», — отметили в организации.
Собеседник ТАСС уточнил, что также новый аппарат оснащен тепловизором с восьмикратным зумом.