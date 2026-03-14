Трамп опубликовал видео с бомбардировкой острова Харк

Президент США Дональд Трамп показал видео с бомбардировками иранского острова Харк. Кадры опубликованы в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

Глава Белого дома опубликовал видео с ударами по Ирану. Видео © Truth Social / Donald J. Trump.

На чёрно-белой записи видны ракетные удары по территории острова. Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.

Ранее Трамп заявил, что на острове Харк были уничтожены все военные объекты. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.

