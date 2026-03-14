В Киеве прогремели три серии взрывов

В Киеве после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за ночь серия взрывов, передает радио NV.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации в Telegram-канале от 6:38.

О таких же инцидентах в столице сообщал и телеканал «Общественное» в 4:11 и 4:24.

Около 5:30 на территории всей страны стала звучать воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.