В Киеве прогремели три серии взрывов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за ночь серия взрывов, передает радио NV.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации в Telegram-канале от 6:38.
О таких же инцидентах в столице сообщал и телеканал «Общественное» в 4:11 и 4:24.
Около 5:30 на территории всей страны стала звучать воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.