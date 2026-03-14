В МИД России допустили отмену моратория на смертную казнь для военных ВСУ

В отношении военных преступников ВСУ не исключена отмена моратория на смертную казнь, предположил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, при прочтении некоторых уголовных дел «волосы становятся дыбом».

«Когда человек рассказывает: “Ну, вы знаете, я увидел группу людей, которые собирались эвакуироваться, просто уехать из зоны военных действий. — И что ты сделал? — Я их расстрелял”. Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены», — подчеркнул посол.

При этом он добавил, что в такой ситуации «далеко не всем нужно очень лояльно относиться к их праву на жизнь», когда они «лишили жизни десятки, а то и сотни людей».

Ранее Мирошник заявил, что амнистии для совершивших тяжкие военные преступления не будет.

Также он допустил проведение международного трибунала против Киева.