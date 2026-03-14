Fars: Нефтяные объекты иранского острова Харк не пострадали от атак США

В результате авианалёта Военно-воздушных сил США нефтяная инфраструктура острова Харк, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных терминалов, не получила никаких повреждений. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Источник: Life.ru

По сведениям информагентства, во время бомбардировки в районе острова было слышно не менее 15 взрывов. Однако, как утверждается, все они пришлись по военным целям. Удары наносились по объектам обороны, морской базе, аэропорту и вертолётному ангару.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк. Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше