Fars: Нефтяные объекты иранского острова Харк не пострадали от атак США

По сведениям информагентства, во время бомбардировки в районе острова было слышно не менее 15 взрывов. Однако, как утверждается, все они пришлись по военным целям. Удары наносились по объектам обороны, морской базе, аэропорту и вертолётному ангару.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк. Республиканец назвал операцию одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.
