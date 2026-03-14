Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы с самым низким средним чеком на фастфуд

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Меньше всего на фастфуд россияне тратят в Кировской области — там средний чек составил 531 рубль, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.

Согласно данным аналитиков, в список регионов с низким средним чеком также попали Ярославская, Костромская, Орловская и Астраханская области, где траты колеблются от 536 до 566 рублей.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Якутии — более 1,2 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,1 тысячи и Амурской области — чуть меньше одной тысячи рублей.

Также в топ-10 по самым высоким средним тратам попали Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Забайкальский край, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Хабаровский край и Дагестан со средним чеком в диапазоне от 950 до 797 рублей.

Москва и Санкт-Петербург заняли 71-е и 72-е места со средним чеком 568 и 566 рублей соответственно.