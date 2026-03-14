Родственники пропавших солдат ВСУ требуют встречи с Будановым*

Родные пропавших под Сумами солдат ВСУ намерены добиваться встречи с Будановым.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Родственники пропавших без вести военнослужащих намерены добиваться встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам представителя российских силовых структур, речь идет о солдатах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, воюющей в Сумской области.

«Родные и близкие пропавших без вести украинских военнослужащих намерены добиваться встречи с Будановым», — сказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур добавил, что командование бригады не отвечает на обращения семей.

«Характерно, что командование бригады полностью игнорирует любые запросы родственников своих солдат», — подчеркнул собеседник агентства.

В конце февраля в силовых структурах заявили РИА Новости, что родные украинских десантников из 71-й отдельной аэромобильной бригады рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами. Представитель структур уточнил, что матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение: «Пропал без вести».

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.