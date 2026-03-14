День тишины перед референдумом в Казахстане: что это означает

АСТАНА, 14 мар — Sputnik.14 марта в Казахстане объявлен день тишины перед проведением республиканского референдума, который состоится 15 марта. Этот день является обязательным этапом избирательного процесса и вводится для того, чтобы граждане могли спокойно принять решение перед голосованием без влияния агитации.