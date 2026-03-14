День тишины перед референдумом в Казахстане: что это означает

Что такое день тишины
День тишины — это период накануне голосования, когда законодательством полностью запрещается любая агитация по вопросу референдума. Его основная цель — обеспечить избирателям возможность самостоятельно сформировать свою позицию.
В этот день прекращается активная информационная кампания, которая велась во время агитационного периода. Не допускаются призывы голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на всенародное голосование.
Какие ограничения действуют в день тишины
По разъяснениям Центральной комиссии референдума, в день тишины действует ряд ограничений. В частности, запрещается:
- проводить агитационные мероприятия и митинги;
- распространять агитационные материалы;
- публиковать агитационные посты и призывы в интернете и социальных сетях;
- репостить материалы с призывами голосовать за или против.
При этом ранее размещённые плакаты или материалы, размещённые в рамках закона до наступления дня тишины, обычно не снимаются, если они не сопровождаются новой агитационной деятельностью.
Ответственность за нарушения в день тишины
За нарушение правил дня тишины предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству Казахстана, за агитацию в день тишины или в день референдума могут быть наложены штрафы.
К ответственности могут быть привлечены как отдельные граждане, так и юридические лица.
За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях — «Проведение предвыборной агитации в запрещённый период».
Штрафы составляют:
для физических лиц — 15 МРП (55 380 тенге или $112);
для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 20 МРП (73 840 тенге или $150);
для субъектов среднего бизнеса — 25 МРП (92 300 тенге или $187);
для крупного бизнеса — 35 МРП (129 220 тенге или $262).
Зачем нужен этот день
Практика введения дня тишины используется во многих странах и направлена на обеспечение справедливого и прозрачного голосования. Считается, что отсутствие агитационного давления позволяет избирателям спокойно оценить аргументы сторон и сделать осознанный выбор.