День тишины перед референдумом в Казахстане: что это означает

АСТАНА, 14 мар — Sputnik.14 марта в Казахстане объявлен день тишины перед проведением республиканского референдума, который состоится 15 марта. Этот день является обязательным этапом избирательного процесса и вводится для того, чтобы граждане могли спокойно принять решение перед голосованием без влияния агитации.

Источник: Sputnik.kz

Что такое день тишины

День тишины — это период накануне голосования, когда законодательством полностью запрещается любая агитация по вопросу референдума. Его основная цель — обеспечить избирателям возможность самостоятельно сформировать свою позицию.

В этот день прекращается активная информационная кампания, которая велась во время агитационного периода. Не допускаются призывы голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на всенародное голосование.

Какие ограничения действуют в день тишины

По разъяснениям Центральной комиссии референдума, в день тишины действует ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • проводить агитационные мероприятия и митинги;
  • распространять агитационные материалы;
  • публиковать агитационные посты и призывы в интернете и социальных сетях;
  • репостить материалы с призывами голосовать за или против.

При этом ранее размещённые плакаты или материалы, размещённые в рамках закона до наступления дня тишины, обычно не снимаются, если они не сопровождаются новой агитационной деятельностью.

Ответственность за нарушения в день тишины

За нарушение правил дня тишины предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству Казахстана, за агитацию в день тишины или в день референдума могут быть наложены штрафы.

К ответственности могут быть привлечены как отдельные граждане, так и юридические лица.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях — «Проведение предвыборной агитации в запрещённый период».

Штрафы составляют:

для физических лиц — 15 МРП (55 380 тенге или $112);

для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 20 МРП (73 840 тенге или $150);

для субъектов среднего бизнеса — 25 МРП (92 300 тенге или $187);

для крупного бизнеса — 35 МРП (129 220 тенге или $262).

Зачем нужен этот день

Практика введения дня тишины используется во многих странах и направлена на обеспечение справедливого и прозрачного голосования. Считается, что отсутствие агитационного давления позволяет избирателям спокойно оценить аргументы сторон и сделать осознанный выбор.