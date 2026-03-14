Расчеты РЭБ «Севера» подавили более 125 FPV-дронов ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 125 FPV-дронов ВСУ в Белгородской области с начала марта. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира батальона группировки войск с позывным Туман.
«Расчеты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” подавили более 125 FPV-дронов ВСУ. Операторы РЭБ используют современные комплексы подавления [БПЛА], обнаружения и перехвата сигнала, способные определить расстояние, направление и тип воздушной угрозы. У операторов также появляется изображение с камеры БПЛА, что позволяет установить точное положение дрона в квадрате контроля и вести объективный контроль подавления», — рассказал он.