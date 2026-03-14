Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты РЭБ «Севера» подавили более 125 FPV-дронов ВСУ в Белгородской области

Операторы используют современные комплексы подавления БПЛА, обнаружения и перехвата сигнала, сообщил заместитель командира батальона группировки войск с позывным Туман.

БЕЛГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 125 FPV-дронов ВСУ в Белгородской области с начала марта. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира батальона группировки войск с позывным Туман.

«Расчеты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” подавили более 125 FPV-дронов ВСУ. Операторы РЭБ используют современные комплексы подавления [БПЛА], обнаружения и перехвата сигнала, способные определить расстояние, направление и тип воздушной угрозы. У операторов также появляется изображение с камеры БПЛА, что позволяет установить точное положение дрона в квадрате контроля и вести объективный контроль подавления», — рассказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше