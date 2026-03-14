С 14 марта проезд по МСД в пиковые часы проиндексирован на 2 рубля

С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в пиковые часы проиндексирована на 2 рубля и теперь составляет 15 рублей за участок. Изменение тарифа касается только будних дней в наиболее загруженное время — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени.
В остальное время, а это около 70% суток в рабочие дни, а также все выходные и праздничные дни, проезд по МСД остаётся бесплатным. При этом плата за участок взимается только в том случае, если автомобиль и въехал, и выехал с него в платный промежуток времени. Если водитель заехал на трассу до начала пика или покинул её после окончания — поездка считается бесплатной. Стоимость транзитного проезда по всему диаметру не изменилась и составляет 950 рублей.
Ряд категорий транспорта освобождён от оплаты независимо от времени суток: это машины оперативных служб, почта, коммунальная техника, городской общественный транспорт, школьные автобусы, а также такси с лицензией Москвы и Московской области.
Все поездки, совершённые за сутки, суммируются — единый платёж выставляется автомобилисту в течение пяти дней. Оплатить проезд можно через официальные каналы: на сайте msd.mos.ru, в приложениях «Парковки России», «Яндекс Карты», «Навигатор», «2ГИС», на портале Госуслуг или в банковских приложениях, где указаны данные об автомобиле.
Московский скоростной диаметр — самый протяжённый в России: его длина составляет 68 км. Трасса соединяет 10 крупных вылетных магистралей, связывает районы столицы и области, а также помогает разгрузить Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Благодаря МСД улучшена транспортная доступность 48 районов Москвы, где проживают более 4,5 миллиона человек.