Юрист Южалин рассказал, что россиян в 2026 году ещё ждут 89 выходных

Россиянам в этом году предстоит отдохнуть ещё 89 дней с учётом праздников.
Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, отметив, что всего в текущем году рабочими считаются 247 дней, а выходными и нерабочими — 118 дней.
«На данный момент, с учётом прошедших, осталось ещё 204 рабочих дня и 89 выходных», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин допустил, что новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней.