Аналитик Кирьяку: в США не учли давние замечания Путина о системе ПВО

Кризис на Ближнем Востоке показал, что Соединенные Штаты до сих пор не устранили недостатки системы противовоздушной обороны, на которые, как утверждается, еще после терактов 11 сентября указывал президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире одного из YouTube-каналов.
«Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса “земля-воздух” для его защиты», — заявил эксперт.
Аналитик добавил, что за прошедшие почти 25 лет ситуация, по его оценке, существенно не изменилась.
Он указал, что Соединенные Штаты по-прежнему не располагают достаточным количеством ракет класса «земля-воздух», которые могли бы защитить значительную часть объектов. По его словам, несмотря на присутствие американских баз в Персидском заливе на протяжении примерно 35 лет, они остаются уязвимыми даже для атак беспилотников стоимостью около пяти тысяч долларов.
Кирьяку также выразил надежду, что США и государства Персидского залива сделают выводы из текущего конфликта. По его мнению, Вашингтону придется серьезно пересмотреть свою военную позицию и оборонительную стратегию, а странам региона — заново оценить значение американской военной поддержки, если Соединенные Штаты, как он считает, не способны обеспечить защиту даже собственных объектов.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что целью действий является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. В Вашингтоне пригрозили уничтожить военный потенциал страны и призвали граждан к смене власти. В Иране, в свою очередь, заявили о готовности защищаться и отметили, что пока не видят оснований для возобновления переговоров.