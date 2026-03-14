Генсек ООН объявил о сборе гуманитарной помощи Ливану в размере $308 млн

Ранее шиитские вооружённые группировки Ирака предложили денежное вознаграждение за информацию о местонахождении американских военных. Группировки предложили 150 миллионов иракских динаров за точные сведения. Эти данные должны касаться высокопоставленных военнослужащих США и руководителей разведки. Вознаграждение могут получить как иракцы, так и иностранцы. Группировки пообещали сохранить конфиденциальность источников.