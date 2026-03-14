Генсек ООН объявил о сборе гуманитарной помощи Ливану в размере $308 млн

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале кампании по сбору экстренной помощи для Ливана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте.

Источник: Life.ru

Гутерриш прибыл в ливанскую столицу с «визитом солидарности». После встречи с премьер-министром Навафом Саламом он пояснил, что требуется 308 миллионов долларов. Эти средства помогут преодолеть последствия войны.

«Солидарность на словах должна подкрепляться солидарностью на деле», — подчеркнул глава всемирной организации. Он также обратил внимание, что перемещёнными лицами из-за военных действий стали свыше 800 тыс., что составляет одну седьмую часть населения Ливана.

Ранее шиитские вооружённые группировки Ирака предложили денежное вознаграждение за информацию о местонахождении американских военных. Группировки предложили 150 миллионов иракских динаров за точные сведения. Эти данные должны касаться высокопоставленных военнослужащих США и руководителей разведки. Вознаграждение могут получить как иракцы, так и иностранцы. Группировки пообещали сохранить конфиденциальность источников.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше