«В большой беде». В США запаниковали, узнав реальную ситуацию в Иране

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке поставил Соединенные Штата на грань катастрофы как в военном, так и в экономическом плане, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Мы в очень большой беде. Судя по поступающим ко мне сообщениям, все базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные. И я не знаю, задумывался ли кто-нибудь в Вашингтоне о том, чтобы вывести их оттуда, потому что их действительно нужно вывести», — отметил он.
По оценкам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать в мировой экономике кризис библейского масштаба.
«Мы стоим на пороге экономического армагеддона. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на цены на нефть, на все страны, зависящие от нее. Россия может компенсировать потери (мирового рынка нефти. — Прим. ред.) за счет сотрудничества с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Но в целом все, что обещал президент Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой», — подчеркнул Макгрегор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.