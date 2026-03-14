Появились сообщения о начале войсками РФ боев за Малиновку под Краматорском

По информации источников, российские подразделения развивают наступление вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Источник: Аргументы и факты

Российским штурмовикам удалось прорваться к селу Малиновка под Краматорском, сообщает Telegram-канал «Рыбарь», ссылаясь на источники.

«Штурмовые группы российских войск продвигаются на рубеже Никифоровка — Федоровка Вторая в сторону Рай-Александровки, а также на запад — к Юрковке. Более того, есть и сообщения о выходе российских штурмовых групп к Малиновке и начале боев за ее окраины», — говорится в публикации.

Сообщается о ведении подразделениями РФ боев на подступах к Рай-Александровке и развитии ими наступления вдоль канала Северский Донец — Донбасс. По данным источников, российским военным удалось форсировать канал еще на одном участке.

Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Голубовка под Краматорском. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, из Голубовки российские войска смогут наступать на Славянск с юго-востока.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
