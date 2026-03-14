TEC: Европа оказалась в ловушке после решения США о российской нефти

Испанский журналист Хавьер Вильямор заявил в материале для издания The European Conservative, что решение США о смягчении санкций против российской нефти фактически загнало Европу в ловушку.
По его мнению, хоть данная мера имеет ограниченную сферу действия, этот жест имеет большое политическое значение.
«Белый дом открыто признал, что при определённых обстоятельствах российская нефть снова становится необходимой для баланса мировой энергетической системы», — говорится в статье.
Вильямор также добавил, что для Вашингтона санкции являются гибким политическим инструментом, при этом в Европе отказ от зависимости от энергетики стал "политическим обязательством, которое трудно оговорить. В итоге, по его словам, Европа попала в ловушку между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что события вокруг Ирана показали, что отказ ЕС от российской нефти — ошибка.
Французский лидер Эммануэль Макрон между тем утверждает, что ситуация на рынке нефти не повлияет на позицию Парижа по антироссийским санкциям.