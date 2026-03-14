КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канском муниципальном округе прошло мероприятие в рамках Всероссийских командно-штабных учений.
Специалисты оперативных служб края отработали алгоритм действий во время ликвидации природного пожара, перешедшего на населенный пункт.
По легенде, вблизи деревни Новый Путь неизвестный поджег сухую траву возле лесного массива. Пожар распространился на площади 100 гектаров. К тушению ландшафтного пожара приступили добровольцы, позже подключились маневренная группа, сотрудники МЧС и краевые спасатели.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Людей эвакуировали в пункт временного размещения.
Когда возникла угроза лесу, на место прибыли специалисты Канской лесопожарной станции на пожарной машине. Для прокладки минерализованных полос применили колесный трактор с плугом. В рамках межбазового маневрирования привлекли две группы десантников-пожарных на вахтовом автомобиле, а также дополнительные бригады лесопожарных. Для опашки задействовали гусеничный трактор.
Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков: «Специалисты краевого Лесопожарного центра показали высокий уровень подготовки. Применили все необходимые методы и средства, необходимые для ликвидации возгорания. Во время учений специалисты продемонстрировали полную готовность к пожароопасному сезону в лесах. Значительную помощь огнеборцам оказала спецтехника и оборудование. Такое оперативное реагирование в экстренной ситуации стало возможным благодаря масштабной модернизации лесопожарных формирований, начатой пять лет назад за счёт федеральных и краевых средств, в том числе и по нацпроекту “Экологическое благополучие”».
Стратегическим планированием сил и средств пожаротушения в ходе учений занимался оперативный штаб. Всего для ликвидации последствий ландшафтного пожара задействовали 124 человека и 26 единиц техники, включая вертолет, сообщает Минприроды края.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Гальянский: «Эти учения показали, что навыки личного состава и состояние пожарной техники позволят своевременно реагировать и проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории поселков, примыкающих к лесным зонам».
По похожему сценарию учения прошли в Минусинском и Рыбинском округах, где также высоко оценили готовность оперативных служб к новому пожароопасному сезону.
Напомним, обеспечить готовность всех служб и ведомств, а также отработать их взаимодействие на этой неделе поручил Губернатор края Михаил Котюков.