Родственники пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ намерены добиваться встречи с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
По информации канала, бригада продолжает нести значительные потери в Сумском районе. Отмечается, что родственники пропавших украинских военных планируют добиваться личной встречи с Будановым, поскольку, как утверждается, командование подразделения не реагирует на обращения семей военнослужащих.
В публикации также говорится, что руководство бригады, по утверждению источника, игнорирует запросы родственников солдат, числящихся пропавшими без вести.
«Характерно, что командование бригады полностью игнорирует любые запросы родственников своих солдат», — говорится в сообщении канала.
Ранее родственники украинских военнослужащих проводили акции протеста в разных городах страны. Участники требовали установить судьбу своих близких, пропавших на ЛБС, а также выступали против принятого Верховной радой закона, который ограничивает размер социальных выплат.
