В Киеве заявили, что на плане Зеленского помочь США с БПЛА поставлен крест

На Украине сообщили о провале стратегии Зеленского, частью которой была помощь Вашингтону в борьбе с дронами на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие заинтересованности США в том, чтобы Украина помогала америнаниским военным бороться с иранскими беспилотными, фактически ставит крест на плане главы киевского режима Владимира Зеленского, написало украинское интернет-издание «Страна».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Киев никак не содействует Соединённым Штатам в отражении ударов этих дронов. Американский лидер отметил, что Вашингтону не требуется помощь киевского режима в указанном вопросе.

«Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест», — сказано в публикации.

Напомним, ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на источники написала, что киевский режим из-за конфликта на Ближнем Востоке может остаться без поддержки со стороны Запада и лишиться возможности отражать удары Вооружённых сил России по военным объектам. В публикации отмечалось, что ситуация вокруг Ирана уже отвлекла международное внимание от Украины.

8 марта лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив вмешаться в конфликт Вашингтона против Тегерана. Из-за этого он назвал главу киевского режима «политическим трупом».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
