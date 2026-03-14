Войска РФ выбили боевиков ВСУ из ряда опорников под Константиновкой

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из ряда крупных опорников под Константиновкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
«На константиновском направлении российские бойцы расширяют зону контроля на южном фланге, заняты несколько крупных опорных пунктов у одноименного города», — говорится в публикации.
Сообщается об успешном продвижении подразделений РФ на подступах к Константиновке. По данным источников канала, российские военные ведут бои на северо-восточных окраинах города и берут под контроль южные подступы к нему.
Появилась информация о занятии российскими штурмовиками полей между населенными пунктами Бересток и Иванополье на константиновском направлении, откуда раньше противник проводил контратаки в направлении Плещеевки.
Кроме того, подразделения РФ продвигаются в направлении Алексеево-Дружковки.
Ранее сообщалось о занятии российскими военными новых позиций между Берестком и Ильиновкой.