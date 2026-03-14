Виллы Зеленского и его жены: опубликована карта домов и квартир за границей

Также известно, что чете Зеленских долгое время принадлежала квартира в Крыму. Элитная недвижимость площадью около 130 кв. м в ЖК «Император» (Ливадия) была куплена в 2013 году. Она расположена рядом с Ливадийским дворцом с видом на море. В 2023 году квартира была национализирована и продана на аукционе за 44,3 млн рублей. Новый владелец узнала, кому раньше принадлежало жилье уже после аукциона из СМИ.