Виллы Зеленского и его жены: опубликована карта домов и квартир за границей

Владимир Зеленский может иметь в распоряжении иностранную недвижимость на сумму более 200 миллионов долларов.
Ранее СМИ сообщили, что люди напрямую связанные с украинским политиком купили особняк американского рэпера Пи Дидди. Дом выкупила фирма Aldorante LTD, компанией, которая зарегистрирована на Кипре, руководит Светлана Пищанская — давняя подруга Зеленского из Кривого Рога. Считается, что именно она занимается управлением зарубежной недвижимостью политика и его семьи.
На основе данных экспертов, расследований и открытых источников aif.ru составил карту иностранных владений Владимира Зеленского. Глава украинской власти может владеть или иметь доступ к зарубежной недвижимостью на сумму около 200 миллионов долларов.
Вилла в Форте-дей-Марми (Тоскана, Италия). Эта роскошная двухэтажная вилла площадью около 480 м² расположена в престижном курортном городке Форте-дей-Марми всего в 400 метрах от моря, в окружении элитных ресторанов и беговых дорожек. Оформлена на компанию San Tommaso S.R.L., принадлежащую Елене Зеленской; внутри — бассейн, спа-зона и ухоженный сад. Стоимость оценивается в €2,5−4,5 млн (в 2021 году пытались продать за €3,8 млн, но безуспешно — цена падала из-за «дурной славы», сейчас объект пустует и не выставлен на продажу).
«Зеленский снял с продажи особняк в Италии, потому что, возможно, хочет туда уехать. Эта вилла расположена в традиционном для богатых людей районе. Зеленский приобрел ее еще будучи руководителем “95 квартала”», — отметил в комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко.
Гостиничные номера в Грузии. В 2018—2019 годах Зеленский официально задекларировал 10 номеров на черноморском побережье Аджарии (скорее всего, в Батуми или Кобулети), общей площадью около 360 м² (от 28 до 70 м² каждый). Это инвестиция стоимостью $500−800 тыс., вероятно, для сдачи в аренду как гостиничный бизнес. Объекты не такие «звёздные», как другие, но подтверждены декларациями — типичная курортная недвижимость у моря.
Квартиры в Лондоне (Великобритания). Через офшорную сеть (Maltex Multicapital Corp. и связанные компании), раскрытую в Pandora Papers, соратники Зеленского (в основном Сергей Шефир и Андрей Яковлев) приобрели несколько элитных квартир в центре Лондона.
Одна — напротив музея Шерлока Холмса на Baker Street (~91 м², ~$3 млн), вторая — трёхкомнатная в Regent’s Park (~130 м², £1.575 млн), третья — люкс в Artillery Row, Westminster (~110 м², ~£1.5 млн). Общая стоимость на момент покупки — несколько миллионов фунтов. Это инвестиции в престижные районы с видом на Темзу или парк, часто оформленные на партнёров «Квартала 95».
Особняк в Беверли-Хиллз (США). Этот особняк (тот самый бывший дом рэпера Пи Дидди) площадью 279 м² с 10 спальнями и 13 ванными СМИ приписывают Зеленскому с этого года. По данным СМИ, сделка была оформлена через всю ту же кипрскую компанию Aldorante LTD (директор — Светлана Пищанская). Стоимость — около $61 млн. Расположен в элитном районе рядом с поместьем Хью Хефнера.
Апартаменты в Дубае (ОАЭ). Роскошные апартаменты в Burj Khalifa (Armani Residences, 11-й этаж) площадью ~186 м² с 2 спальнями и интерьерами от Джорджио Армани. Стоимость — около $3,2 млн. В СМИ приписывали покупку матери Зеленского (Римме Зеленской) в 2024 году, якобы, в подарок на день рождения.
Вилла в Майами (Флорида, США). Известен точный адрес: 1263 Ponte Vedra Blvd. Площадь ~1160 м², стоимость $20−35 млн. Также относится к Зеленскому по данным СМИ через офшоры, но в реестрах Флориды и Pandora Papers прямых подтверждений не нашлось.
Вилла на острове Сен-Бартелеми (Карибские острова). Villa Stellae площадью ~436 м² с бассейном, террасами и бункером, стоимость ~€17,8 млн. Расположена на холме с видом на пляже Lorient Bay. 6 спален, ультра-люкс. О том, что на вилле, которая имеет отношение к Зеленскому, ведется стройка, СМИ сообщали в январе 2025 года, ссылаясь на французские источники.
Ранчо в Вайоминге (США). Pathfinder Ranches — гигантское ранчо площадью ~3700 км² (916 000 акров), стоимость ~$79,5 млн. Это огромная земля для скотоводства, больше штата Род-Айленд, с домиком на дикой природе, церковью и инфраструктурой. О покупке этого объекта людьми, связанными с Зеленским, также сообщали СМИ. Местные американские издания подтверждали, что у объекта, действительно, сменился владелец.
Также известно, что чете Зеленских долгое время принадлежала квартира в Крыму. Элитная недвижимость площадью около 130 кв. м в ЖК «Император» (Ливадия) была куплена в 2013 году. Она расположена рядом с Ливадийским дворцом с видом на море. В 2023 году квартира была национализирована и продана на аукционе за 44,3 млн рублей. Новый владелец узнала, кому раньше принадлежало жилье уже после аукциона из СМИ.
