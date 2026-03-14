Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии

14 марта 1976 года, ровно полвека назад, будущий предстоятель Русской православной церкви был рукоположен во епископа. Этот день стал отправной точкой его многолетнего архиерейского служения.
В поздравлении глава белорусского государства подчеркнул верность патриарха духовным обетам, данным пять десятилетий назад.
«Следуя важнейшим духовным обетам, данным полвека назад, Вы всем сердцем служите православию, поддерживаете незыблемый международный авторитет Московского Патриархата», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что весь жизненный путь патриарха Кирилла — это неустанный призыв к миру и диалогу, согласию и взаимному уважению. Особо президент подчеркнул значение духовной связи с белорусским народом.
«В Беларуси высоко ценят Ваши мудрую пастырскую заботу и молитвенную поддержку, которые способствуют духовному единению наших братских народов, дают им силы выстоять в испытаниях», — заявил белорусский лидер.
В завершение Александр Лукашенко пожелал патриарху Кириллу здоровья и дальнейших успехов в его духовное деятельности.
Архиерейская хиротония (рукоположение во епископа) была совершена над митрополитом Кириллом (в миру — Владимир Гундяев) 14 марта 1976 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Ленинграде. Патриархом Московским и всея Руси он был избран в 2009 году.