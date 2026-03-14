Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — уточнила пресс-служба командования в соцсети X.
Согласно заявлению польского военного командования, принятые меры являются превентивными. Их цель — обеспечение безопасности на территориях, которые прилегают к так называемым «уязвимым районам».
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ещё 12 областях Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной. В столице страны прозвучали взрывы в условиях действующей воздушной тревоги.
