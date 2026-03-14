КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Министерство обороны Японии заявило, что снарядом, предположительно, была баллистическая ракета, передает Японская вещательная корпорация. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, полагают в Минобороны. Управление безопасности на море Японии призвало суда, находящиеся в этом районе, следить за дальнейшей информацией.
В последний раз КНДР осуществляла пуски нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря 27 января. Это третий случай в 2026 году, когда Северная Корея запускает ракету со своей территории.