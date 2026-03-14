Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на территории Константиновки и Красного Лимана опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, в Константиновке под удар попали позиции дроноводов из 5 штурмовой бригады ВСУ. Пункт управления дронами противника поразила пятисоткилограммовая бомба ФАБ-500.
Также сообщается, что трехтонная бомба ФАБ-3000 разнесла выявленный на территории города пункт временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ.
Аналогичная бомба была применена для уничтожения пункта временной дислокации боевиков из 60-й мехбригады ВСУ в Красном Лимане.
Информации о потерях противника в результате бомбовых ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения авиацией пунктов временной дислокации боевиков 3-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии на территории покинутого местными жителями харьковского села Веселое в Харьковской области.