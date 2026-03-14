Роботы почти заменили снабженцев ВС РФ на передовой под Константиновкой

Военный рассказал, что техника уже несколько раз попадала под удары беспилотников. Несмотря на атаки, повреждённые аппараты удавалось возвращать и восстанавливать. На этом направлении активно используют комплексы «Депеша-3». По словам оператора, такие платформы хорошо проходят сложные участки местности и отличаются прочностью. Он добавил, что роботы доставляют на позиции воду, продовольствие и боеприпасы, а также помогают вывозить раненых с передовой.