Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японии

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Источник: Life.ru

Военные Республики Корея анализируют данные о траектории и дальности полёта. По предварительным данным, снаряд приземлился за границами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже не первый подобный пуск в этом году — 27 января Северная Корея уже проводила испытания баллистических ракет. Запуск произошёл на фоне совместных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые проходят с 9 по 19 марта.

Ранее Северная Корея отчиталась о запуске стратегических крылатых ракет эсминца «Чвэ Хён» в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политик отметил, что государственные ядерные вооружённые силы перешли на стадию многостороннего применения.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше