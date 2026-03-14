Многие страны хотят покупать российскую нефть после ослабления американских санкций, открывая широкие рынки. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — указал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Таиланд и Шри-Ланка планируют покупать российскую нефть. Японский телеканал CNBC сообщил, что к ним присоединяются другие страны.
Ранее KP.RU сообщил, что США приняли решение ослабить санкции в отношении российской нефти. Она продается без ограничений до 11 апреля. Будет ли пролонгирована эта инициатива Вашингтона касательно санкций по российской нефти, пока неизвестно. До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что многие государства положительно восприняли идею о смягчении ограничений в отношении сделок с нефтью РФ.