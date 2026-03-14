Песков: число стран, желающих покупать нефть у РФ, открывает широкие рынки

Одними из первых о желании покупать российскую нефть после ослабления санкций заявило руководство Таиланда.

Источник: Комсомольская правда

Многие страны хотят покупать российскую нефть после ослабления американских санкций, открывая широкие рынки. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — указал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Таиланд и Шри-Ланка планируют покупать российскую нефть. Японский телеканал CNBC сообщил, что к ним присоединяются другие страны.

Ранее KP.RU сообщил, что США приняли решение ослабить санкции в отношении российской нефти. Она продается без ограничений до 11 апреля. Будет ли пролонгирована эта инициатива Вашингтона касательно санкций по российской нефти, пока неизвестно. До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что многие государства положительно восприняли идею о смягчении ограничений в отношении сделок с нефтью РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше