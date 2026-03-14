Ослабление санкций в отношении российского нефтяных поставок в интересах как Москвы, так и Вашингтона. Такое мнение выразил в ходе беседы с журналистами ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, США пошли на это исключение сроком на один месяц в попытке стабилизировать мировые энергетические рынки.
«Мы в данном случае совпадаем с американцами в этой заинтересованности, это тоже в наших интересах», — заметил представитель Кремля.
Напомним, что ня днях Штаты разрешили покупку нефти и нефтепродуктов России, которые были загружены на суда до 12 марта.