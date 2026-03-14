Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Никсон предрек США потерю обороноспособности из-за атак на Иран

Военная операция США на Ближнем Востоке приводит к фактической демилитаризации страны и может в ближайшее время подорвать ее обороноспособность. Такое мнение высказал американский политолог Гарланд Никсон.

Источник: Аргументы и факты

Военная операция США на Ближнем Востоке приводит к фактической демилитаризации страны и может в ближайшее время подорвать ее обороноспособность. Такое мнение высказал американский политолог Гарланд Никсон в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.

«Я говорил, что Соединенные Штаты проиграют, если нападут на Иран», — сказал эксперт, отметив, что страна фактически демилитаризуется по собственному решению.

Никсон заявил, что через один-два месяца США окажутся в ситуации, когда не смогут вести военные действия даже против Мексики из-за отсутствия необходимых средств. Он добавил, что в таком случае стране, образно говоря, останется использовать лишь примитивные средства ведения войны.

Политолог также высказал мнение, что просчеты Вашингтона в Иране могут означать конец претензий США на мировое доминирование. По его словам, Соединенные Штаты долгое время воспринимали себя как державу, доминирующую в мире и обладающую военными базами по всему миру, однако эта эпоха может завершиться.

«США видят себя как страну, доминирующую над миром, как империю, у нас базы повсюду, и все делают то, что мы им говорим. Я думаю, с этим покончено. Я думаю, это конец», — пояснил он.

Ранее бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что кризис на Ближнем Востоке показал главные недостатки системы противовоздушной обороны США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше