КСИР заявил о контроле над небом Израиля и новой серии ракетных ударов

Иран объявил о контроле над значительной частью воздушного пространства Израиля и провёл 47-ю волну ракетных ударов. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Life.ru

«Значительная часть израильского воздушного пространства — под нашим контролем», — говорится в сообщении КСИР.

Иранская сторона также проинформировала о новой волне ракетных атак по территории Израиля. ЦАХАЛ уже скоро зафиксировала пуски ракет в сторону своей территории. В дело вступила ПВО.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи ранен и обезображен. Поводом стало первое обращение к нации, которое зачитали по телевидению без появления самого аятоллы в кадре. Отсутствие видео и голоса, по мнению Хегсета, указывает на серьёзные повреждения. Вместе с тем Вашингтон готов заплатить $10 млн за информацию о его местонахождении.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.