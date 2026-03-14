КСИР заявил о контроле над небом Израиля и новой серии ракетных ударов

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи ранен и обезображен. Поводом стало первое обращение к нации, которое зачитали по телевидению без появления самого аятоллы в кадре. Отсутствие видео и голоса, по мнению Хегсета, указывает на серьёзные повреждения. Вместе с тем Вашингтон готов заплатить $10 млн за информацию о его местонахождении.