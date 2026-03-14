Нефть России необходима мировой энергетике, поскольку играет ключевую роль в стабилизации рынка. Об этом сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков.
По его словам, спрос на отечественное сырье после частичного снятия ограничений остается высоким. Он это связал это с тем, что в данный момент происходит множество глобальных кризисов. По этой причине мировая энергетика нуждается в топливе нашего государства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейские страны возобновить сотрудничество с Москвой и начать снова закупать у нее нефть.