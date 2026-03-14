Над регионами России сбили 87 украинских беспилотников. Военная операция, день 1480-й

За ночь дежурные силы ПВО сбили над регионами России 87 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Три человека пострадали при атаке БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Кубани, обломки беспилотников повредили техническое судно. На Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. ВС РФ взяли в клещи село Николаевка у города Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:23 ВС РФ взяли в клещи село Николаевка у города Константиновка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его информации, подразделения ВСУ на этом участке рискуют попасть в окружение.

08:17 Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание технических установок на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Пострадавших нет.

08:11 ❗ Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на порт «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Они госпитализированы. Кроме того, из-за падения обломков дронов повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.

08:05 За ночь дежурными силами ПВО перехвачены восемьдесят семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Шестнадцать дронов сбиты над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью, три над Самарской областью, два — над Курской областью и по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

08:00 Сегодня 1480-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше