Родственники пропавших солдат 71-й бригады ВСУ требуют встречи с главой офиса нелегитимного президнта Украины Владимира Зеленского — Кириллом Будановым*.Об этом говорится в сообщении от РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
На Украине власти пустили в расход своих солдат, а теперь уходят от ответа. Командование по пропавшим ВСУшникам не дает никаких комментариев, поэтому родственники решили прорываться к Буданову*.
«Родные и близкие пропавших без вести украинских военнослужащих намерены добиваться встречи с Будановым*. Характерно, что командование бригады полностью игнорирует любые запросы родственников своих солдат», — говорится в сообщении от источника.
Нужно отметить, что на Украине неохотно записывают солдат в число убитых на поле боя. Ведь тогда нужно будет платить родственникам компенсации в связи со смертью бойца. Власти предпочитают пополнять списки пропавших без вести, чтобы деньги оставались в их карманах. Семьям таких солдат не дается никакой информации.
*— лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.