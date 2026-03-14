Эвакуация казахстанцев из Ближнего Востока завершена — МИД

Астана. 14 марта. КазТАГ — Завершена эвакуация граждан Казахстана из стран Ближнего Востока: на родину возвращены 10 275 человек, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Источник: КазТАГ

«Завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 275 гражданина Республики Казахстан», — говорится в сообщении в субботу.

По данным МИДа, эвакуация казахстанцев осуществлялась по различным маршрутам, включая наземные и воздушные.

В ведомстве отметили, что дипломатические представительства Казахстана координировали работу с компетентными органами иностранных государств, поддерживали связь с гражданами и оказывали им необходимую помощь.

«МИД Республики Казахстан выражает благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за содействие в обеспечении безопасного возвращения казахстанцев на Родину», — заключили в министерстве.

Напомним, 28 февраля Израиль начал наносить удары по Тегерану, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных боевых действий в Иране. Из-за начала войны отменен ряд казахстанских авиарейсов на Ближний Восток, также известно и о конкретных рейсах из Астаны, которые были отменены. Конфликт США и Израиля с Ираном затронул сразу ряд стран региона.

В МИД Казахстана сообщили о том, куда звонить казахстанцам за рубежом из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, МИД рекомендовал казахстанцам в Иране максимально усилить меры личной безопасности. В Казахстане для казахстанцев на Ближнем Востоке открыт авиационный call-центр.

1 марта Токаев выразил поддержку лидерам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, а также призвал воздержаться от действий по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Также в ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, правивший страной 36 лет, был убит в результате атаки. Его место в качестве верховного лидера в итоге занял его сын Моджтаба Хаменеи.

Кроме того, 1 марта сообщалось, что Казахстан продолжает сбор информации о своих гражданах в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

2 марта Казахстан выразил соболезнования народу Ирана в связи с трагическими событиями.

3 марта стало известно, что Казахстан договорился об эвакуации своих граждан из Ирана через соседние страны, а МИД Казахстана усилил работу из-за напряженности на Ближнем Востоке.

По состоянию на 4 марта, по данным МИД РК, информации о пострадавших или погибших на Ближнем Востоке казахстанцах не поступало. Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев также рассказал, о том, сколько казахстанцев остаются в Иране, Израиле и других странах Ближнего Востока.

Кроме того, стало известно, что Казахстан не будет направлять в Сектор Газа воинский контингент. Жетыбаев также сообщил, что Казахстан не делал никаких заявлений о готовности принять беженцев.

Вечером 5 марта Токаев осудил атаку иранских БПЛА на аэропорт Азербайджана.

9 марта Кошербаев попросил МИД Израиля содействовать эвакуации казахстанцев.

10 марта Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки БПЛА на ОАЭ с иранской территории.