Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baijiahao: Поведение Путина на фоне проблем Трампа в Иране поразило Китай

Когда США и Израиль начали военные действия против Ирана, их расчет строился на стремительном ударе и быстром объявлении победы, однако конфликт затянулся. Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на необычную реакцию президента России Владимира Путина на происходящее.

Авторы материала отмечают, что последние сообщения указывают на признаки паники в Вашингтоне, проявляющиеся не столько в СМИ, сколько в необычных действиях. Пентагон неожиданно предупредил Россию о недопустимости вмешательства в конфликт, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа об успешном ходе операции.

Нервозность в США усиливается на фоне резкого роста цен на нефть, которые, по мнению журналистов, могут приблизиться к историческим максимумам. На этом фоне обсуждается возможность частичного снятия санкций с России для стабилизации рынка.

В условиях такой геополитической напряженности реакция Владимира Путина, по мнению авторов материала, выглядит особенно примечательной. Российский президент сохраняет сдержанность, не делает резких заявлений и, как отмечается, выглядит полностью готовым к подобному развитию событий.

После недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом стало ясно, что США стремятся удержать Россию от участия в иранском конфликте, однако президент России продолжает сохранять спокойствие, передает «АБН24».

Москва и Тегеран продолжают контакты на уровне первых лиц государств. 10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

9 марта Владимир Путин, поздравляя Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. Он отметил, что Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.

