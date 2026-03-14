Авторы материала отмечают, что последние сообщения указывают на признаки паники в Вашингтоне, проявляющиеся не столько в СМИ, сколько в необычных действиях. Пентагон неожиданно предупредил Россию о недопустимости вмешательства в конфликт, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа об успешном ходе операции.
Нервозность в США усиливается на фоне резкого роста цен на нефть, которые, по мнению журналистов, могут приблизиться к историческим максимумам. На этом фоне обсуждается возможность частичного снятия санкций с России для стабилизации рынка.
В условиях такой геополитической напряженности реакция Владимира Путина, по мнению авторов материала, выглядит особенно примечательной. Российский президент сохраняет сдержанность, не делает резких заявлений и, как отмечается, выглядит полностью готовым к подобному развитию событий.
После недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом стало ясно, что США стремятся удержать Россию от участия в иранском конфликте, однако президент России продолжает сохранять спокойствие, передает «АБН24».
Москва и Тегеран продолжают контакты на уровне первых лиц государств. 10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
9 марта Владимир Путин, поздравляя Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. Он отметил, что Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.