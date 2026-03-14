Посольство опровергло заявление Британии о причастности РФ к удару по Ираку

Посольство России в Лондоне опровергло заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы причастности Москвы к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле.
В диппредставительстве указали, что не могли не обратить внимания на еще одно утверждение Джона Хили, который накануне заявил о помощи России Ирану при нанесении удара по базе в Эрбиле. В посольстве подчеркнули, что министр обороны Великобритании позволил себе подобные заявления без каких-либо оснований.
«Он дал волю воображению. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на это», — указано в заявлении диппредставительства.
В посольстве также выразили уверенность, что слова Хили о российской угрозе преследуют внутриполитические цели. По мнению дипломатов, построение политического нарратива на основе инверсии выводит мораль за рамки политической целесообразности.
«К сожалению, эта тенденция стала своего рода отличительной чертой британского внешнеполитического и внутриполитического дискурса», — добавили в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве напомнили, что именно Лондон поставляет вооружение и разведывательные данные, которые используются для ударов по территории России. В заявлении отмечается, что британские военные самолеты, действующие вблизи российского воздушного пространства, регулярно выполняют разведывательные миссии, а получаемая информация передается украинским силам. В посольстве указали, что применение западных ракет большой дальности против целей в глубине российской территории требует детальной спутниковой разведки, целеуказания и технической поддержки специалистов, способных интегрировать соответствующие данные в сложные системы вооружения.
В посольстве также заявили, что британский персонал присутствует на территории Украины, где занимается обучением, оснащением и консультированием украинских подразделений, а также оказывает содействие в вопросах оперативного планирования и обеспечения командования.
«Вопрос о том, как такая деятельность согласуется с неоднократными заверениями о том, что Соединенное Королевство не принимает непосредственного участия в конфликте, остается, мягко говоря, без ответа», — заключили в посольстве РФ.
Ранее, 12 марта, министерство обороны Великобритании сообщило, что по военной базе в иракском Эрбиле был нанесен удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.