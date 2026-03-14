Посольство опровергло заявление Британии о причастности РФ к удару по Ираку

Кроме того, в посольстве напомнили, что именно Лондон поставляет вооружение и разведывательные данные, которые используются для ударов по территории России. В заявлении отмечается, что британские военные самолеты, действующие вблизи российского воздушного пространства, регулярно выполняют разведывательные миссии, а получаемая информация передается украинским силам. В посольстве указали, что применение западных ракет большой дальности против целей в глубине российской территории требует детальной спутниковой разведки, целеуказания и технической поддержки специалистов, способных интегрировать соответствующие данные в сложные системы вооружения.