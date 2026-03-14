Лебедев: нанесен удар по полигону ВСУ, куда французы привезли новые дроны

В Киевской области нанесен удар по полигону ВСУ, с которого украинские боевики производили запуски дальнобойных дронов, сообщил в субботу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попал полигон противника в районе города Васильков.
«Васильков — удар по полигону, откуда запускали БПЛА дальнего действия. Пишут, что привезли французы какие-то новые и модные беспилотники. Вместе с французами были уничтожены», — написал координатор подполья.
Он сообщил также о поражении объектов противника в районе населенных пунктов Ирпень и Буча. По словам Лебедева, под удар попали цеха сборки дронов. Известно также об уничтожении склада деталей для ракет РСЗО.
Напомним, накануне появилась информация о нанесении ракетного удара по расположенному в районе Днепропетровска аэродрому «Авиаторское», с которого взлетали переданные Западом Киеву истребители американского производства F-16.