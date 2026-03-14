В Китае поражены уверенным спокойствием Путина на фоне истерики США из-за Ирана

Напомним, 9 марта состоялся первый за два месяца телефонный разговор лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине. Российский президент предложил дипломатические пути деэскалации ближневосточного конфликта и проинформировал о продвижении российских сил в зоне СВО. Американский политик назвал беседу «очень хорошей» и выразил уверенность, что его военная кампания против Ирана произвела на Путина впечатление.