В Китае поражены уверенным спокойствием Путина на фоне истерики США из-за Ирана

План США и Израиля по быстрой победе над Ираном провалился, конфликт затянулся, а в Вашингтоне нарастает тревога на фоне спокойствия президента РФ Владимира Путина. Такую оценку ситуации дали китайские журналисты издания Baijiahao.

Источник: Life.ru

Авторы отмечают, что риторика американского руководства становится всё более нервозной. Рост цен на нефть усиливает давление на Белый дом, который уже рассматривает возможность частичного снятия санкций с России. Эксперты предсказывают рекордные котировки.

«Это чувство тревоги не находит отражения в комментариях СМИ, но проявляется в серии необычных поступков Вашингтона», — пишут обозреватели.

На этом фоне выделяется сдержанность Владимира Путина. Недавний телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом показал, что США пытаются убедить Москву не вмешиваться в ближневосточную операцию.

Напомним, 9 марта состоялся первый за два месяца телефонный разговор лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине. Российский президент предложил дипломатические пути деэскалации ближневосточного конфликта и проинформировал о продвижении российских сил в зоне СВО. Американский политик назвал беседу «очень хорошей» и выразил уверенность, что его военная кампания против Ирана произвела на Путина впечатление.

