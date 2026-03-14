Лебедев: в Сумской области попали под удар места размещения боевиков ВСУ

В ночь на субботу в Сумской области нанесены удары по ряду мест размещения подразделений ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в частности, под удар попали два здания на восточной окраине Сум, в которых размещались украинские боевики.
«Сообщают о большом количестве раненых иностранцев», — отметил Лебедев.
По его словам, известно также о серии ударов по местам скопления готовившихся к выходу на передовую военнослужащих и их технике в окрестностях села Песчановка под Сумами. Согласно информации координатора подполья, поражение пунктов временной дислокации противника сопровождались сильной детонацией.
Кроме того, под удар попали места размещения боевиков и техники ВСУ у села Ивот Шосткинского района, где, предположительно, был уничтожен полевой склад с боеприпасами противника.
Напомним, в течение недели пункты дислокации и укрепрайоны ВСУ под Шосткой неоднократно становились целями ударов.