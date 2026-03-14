Политик предложил схему, при которой немецкие выплаты пойдут напрямую на усиление польской армии и нужды восточного фланга НАТО. По его словам, деньги на такое должны прийти из Германии.
«Если есть такая забота о развитии польских вооружённых сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?», — задался вопросом Навроцкий.
Видимо, в Польше стало мало денег, ведь Варшава требует репараций ещё и от России — за «советское господство». Между тем в боях за освобождение польской территории от войск фашистской Германии погибло около 600 тысяч граждан СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Польше о неоплаченных векселях Марины Мнишек. Дипломат предложила в качестве репараций видео оперы «Иван Сусанин».
