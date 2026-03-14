В Москве здание украинского посольства принадлежит Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей МИД РФ.
Российский МИД подчеркнул, что Венская конвенция 1961 года регулирует такие вопросы, и дипломатическая недвижимость неприкосновенна независимо от разрыва отношений или конфликта. В консульстве подчеркнули, что, несмотря на поведение неприятеля, в РФ всегда уважали и соблюдали международное право.
Напомним, бывшее посольство Украины в Москве расположено в усадьбе Заборовой — Трубецких — Уваровых в Леонтьевском переулке. Оно прекратило работу в феврале 2022 года после заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина регулярно нарушает международное право. Киевским властям просто плевать на все законы, как на свои, они их с легкостью переписывают, так и соблюдение общепринятых норм. Единственное, что преследует Киев, — это продолжение конфликта и использование еще больше попыток для атак на Россию.