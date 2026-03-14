В Госдуме призвали Минздрав отозвать рекомендации о цвете одежды медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала следует отозвать. Он подчеркнул, что подобные решения нужно согласовывать с профессиональным сообществом.

Источник: Life.ru

По словам Володина, в Госдуму поступают обращения от медицинских работников по поводу рекомендаций Минздрава 2024 года относительно цвета формы в учреждениях здравоохранения. Он отметил, что хотя документ носит рекомендательный характер, его распространение вызвало вопросы у профессионального сообщества.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом», — написал Володин в своём канале в Max.

Ранее Минздрав России опубликовал рекомендации по цвету рабочей одежды для медицинских работников. Руководящий состав должен носить фиолетовую форму, врачи — тёмно-зелёную, средний медперсонал — салатовую, младший — лавандовую. Администраторам выделили голубой цвет, а немедицинским сотрудникам и IT-специалистам — серый.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше