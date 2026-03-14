В Запорожской области уничтожен служивший в спецподразделении украинской военной разведки гражданин Германии Николай Лебедев. О его ликвидации сообщило в Сети Главное управление разведки МО Украины.
Согласно информации спецслужбы, 31-летний Лебедев был уничтожен в результате атаки дронов в ходе боев под Степногорском.
Сообщается, что ликвидированный боевик был уроженцем Алма-Аты. С 1996 года жил в ФРГ. После начала специальной военной операции приехал на Украину, где примкнул к спецподразделению военной разведки FERRATA.
Ранее стало о ликвидации на купянском направлении служившего в Центре спецопераций «Альфа» подполковника СБУ Руслана Петренко, который, по информации источников, координировал удары беспилотниками по всей территории РФ, включая атаки на гражданские объекты.
Также сообщалось об уничтожении на одном из направлений в зоне СВО офицера спецназа СБУ «Альфа» Николая Ильчука.