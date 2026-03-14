Bloomberg: Вашингтон и Каракас обсуждают выдачу соратника Мадуро

По их данным, прокуратура в Майами готовит против Сааба обвинения, предположительно, в отмывании денег. Как отмечает агентство, «независимо от того, будет он доставлен в США или нет, американским следователям нужны показания Сааба, чтобы подкрепить обвинение против Мадуро». Если же Каракас передаст Сааба США, то это станет «самым существенным примером сотрудничества по юридическим вопросам» между двумя странами за последнее время и может открыть «новый фронт» расследований против соратников похищенного президента, пишет агентство.
Сааб лишился поста в правительстве Венесуэлы и был задержан вскоре после того, как США похитили Мадуро и доставили его в Нью-Йорк, напоминает агентство. Власти страны не озвучивали обвинения против него. Помимо Сааба американские власти добиваются экстрадиции еще «десятков» финансистов, гражданских и военных чиновников. При этом по конституции Венесуэла не может экстрадировать собственных граждан. По данным агентства, Сааба, урожденного колумбийца, ввиду этого обстоятельства якобы могут лишить гражданства Венесуэлы.
В 2020 году Сааб, имея статус специального посланника, был задержан по требованию США в Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку. В 2021 году он был экстрадирован в США, американские власти обвиняли его в отмывании 350 млн долларов в местных банках. В 2023 году он был помилован президентом Джо Байденом и вернулся в Венесуэлу в рамках договоренности о взаимном освобождении заключенных.