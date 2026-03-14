WSJ: Белый дом продвигает операцию против Ирана через мемы и игры

Один из источников The Wall Street Journal в Белом доме сообщил, что команда, занимающаяся созданием видеоконтента для TikTok с августа прошлого года, состоит примерно из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет. По его словам, среди участников команды нет идей, которые считались бы слишком глупыми. При этом он добавил, что людей, критикующих подобные ролики за бестактность или за превращение войны в игру, в администрации считают противниками «миссии Америки».