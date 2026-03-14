WSJ: Белый дом продвигает операцию против Ирана через мемы и игры

Администрация США освещает военную операцию против Ирана в социальных сетях с помощью видеороликов, в которых используются фрагменты из мультфильмов, боевиков, сериалов, видеоигр и мемов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, проанализировавшая публикации официальных аккаунтов Белого дома.
По данным издания, кадры из произведений поп-культуры в этих роликах перемешиваются с записями реальных ракетных ударов.
Как отмечает издание, ролики оказались в центре внимания после сообщений СМИ о том, что администрация США использует в официальных аккаунтах фрагменты из видеоигр Call of Duty и GTA: San Andreas. По информации газеты, видеозаписи публикуются в аккаунтах администрации президента США на платформах TikTok и X* с начала военных действий против Ирана.
Один из источников The Wall Street Journal в Белом доме сообщил, что команда, занимающаяся созданием видеоконтента для TikTok с августа прошлого года, состоит примерно из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет. По его словам, среди участников команды нет идей, которые считались бы слишком глупыми. При этом он добавил, что людей, критикующих подобные ролики за бестактность или за превращение войны в игру, в администрации считают противниками «миссии Америки».
Профессор коммуникаций Школы Анненберга при Университете Южной Калифорнии Николас Калл в беседе с изданием заявил, что подобный подход можно охарактеризовать как «мемификацию и геймификацию войны». Он также отметил, что во время прежних конфликтов Белый дом использовал более сдержанную, скорбную и решительную риторику при сообщении о боевых действиях, в которых участвуют США.
В то же время некоторые актеры и студии, чьи произведения были использованы в продвижении операции против Ирана, публично заявили о недопустимости применения их контента в подобных целях. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию, заявила, что за последние дни опубликованные видеоролики набрали более 2 млрд просмотров, а стратегия работы администрации Дональда Трампа в социальных сетях оказалась, по ее словам, весьма успешной.
Ранее Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле игр для Nintendo Wii.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.