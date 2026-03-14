Axios: Путин предложил Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию

Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе возобновились 6 февраля. Последний раунд состоялся 26 февраля в Женеве. В конце февраля власти Ирана заявили, что не будут выводить уран и отказываться от его обогащения. По данным газеты The Wall Street Journal, в числе требований Вашингтона на переговорах был вывоз всего оставшегося обогащенного иранского урана в США, однако Иран отверг эти условия.