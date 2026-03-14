Axios: Путин предложил Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако Трамп отказался. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Владимир Путин также предложил несколько идей по прекращению вооруженного конфликта между США и Ираном во время телефонного разговора, сообщили собеседники портала. «Позиция США заключается в том, что мы должны видеть, что уран находится под надежным контролем», — заявил американский чиновник.

По словам собеседника Axios, Дональд Трамп сейчас «разговаривает со всеми» — Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, европейцами, и «всегда готов заключить сделку». «Но это должна быть хорошая сделка. Президент не заключает плохих сделок», — заявил источник.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе возобновились 6 февраля. Последний раунд состоялся 26 февраля в Женеве. В конце февраля власти Ирана заявили, что не будут выводить уран и отказываться от его обогащения. По данным газеты The Wall Street Journal, в числе требований Вашингтона на переговорах был вывоз всего оставшегося обогащенного иранского урана в США, однако Иран отверг эти условия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше